“الحداد” يرحب بالدور الذي تقوم به بعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة

اجتمع رئيس الأركان العامة للجيش الليبي”محمد الحداد” بمكتبه يوم الاربعاء مع بعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة، مرحباً بالدور الذي تقوم به البعثة لإظهار الحقائق حول الجرائم والمخالفات التي وقعت مخالفة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

وأوضح “الحداد” بأن الضرر لحق بالمدنيين الأبرياء جراء زرع الألغام المتطورة من حيث النوعية وطرق زرعها، خلال العام 2019 أثناء الإعتداء على العاصمة طرابلس، والذى يعد انتهاكاً ومخالفاً لحقوق الإنسان.

وحضر الاجتماع مدير مكتب وزير الدفاع، ومختصين بحقوق الإنسان بوزارة الدفاع ورئاسة الأركان العامة، ومندوب عن إدارة الهندسة العسكرية والمركز الليبي لإزالة الألغام، وعن وزارة الخارجية.

