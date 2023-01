الذهب يتراجع وسط ارتفاع الدولار الأمريكي

تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الخميس، مع ارتفاع الدولار الأمريكي، وسط ترقب المستثمرين البيانات الاقتصادية الأمريكية التي يمكن أن توفر دلالات حول ما إذا كان مجلس الاحتياطي الفدرالي سوف يبطئ وتيرة رفع أسعار الفائدة.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 1936.97 دولار للأونصة بعد أن سجل في وقت سابق أعلى مستوياته منذ أبريل 2022 عند 1949.09 دولارا، وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3% إلى 1937.20 دولار، في حين ارتفع مؤشر الدولار قليلاً، لكنه بقي بالقرب من أدنى مستوى في 8 أشهر، بحسب ما أفادت شبكة “CNBC”.

وينتظر المستثمرون إعلان تقديرات الناتج المحلي الإجمالي الأميركي للربع الرابع، وأيضاً نشر بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة غداً، وذلك قبل اجتماع سياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي المقرر في 31 يناير، وسينظر المتداولون أيضا في بيانات طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الأميركية المقرر صدورها في وقت لاحق اليوم.

ويتوقع المستثمرون على نطاق واسع أن يبطئ الاحتياطي الفدرالي رفع أسعار الفائدة إلى 25 نقطة أساس مقابل 50 نقطة أساس في ديسمبر كانون الأول الماضي.

ويميل خفض معدلات رفع أسعار الفائدة إلى دعم أسعار الذهب، إذ تقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن النفيس الذي لا يدر عائداً.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 1.2% إلى 23.6137 دولار للأونصة، كما انخفض البلاتين 0.9% إلى 1030.25 دولار، وتراجع البلاديوم 1.2% إلى 1677.40 دولار.

