شركة إيني تؤكد بأن ليبيا لديها القدرة على رفع سعة خطها من الغاز الطبيعي الواصل لإيطاليا

قال الرئيس التنفيذي لشركة إيني الإيطالية كلاوديو ديسكالزي، إنه بالإمكان رفع سعة خط ليبيا من الغاز الطبيعي، وذلك لزيادة إعتماد إيطاليا على الغاز القادم من ليبيا بالإضافة للجزائر، خصوصا مع زيادة الإقبال على المحروقات في فصل الشتاء.

وأوضح ديسكالزي في تصريح لوكالة نوفا الاخبارية، أن بلاده لديها خطّ أنابيب متّصل بليبيا سعته ما بين 12 إلى 14 مليار متر مكعب، والذي من شأنه زيادة واردات الغاز من أفريقيا، ونقل بعض الإمدادات إلى شمال أوروبا، بشرط تعزيز ليبيا لبنيتها التحتية النفطية في السنوات القليلة المقبلة.