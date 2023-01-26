الواحة للنفط: تحقيق 25% من إجمالي الإنتاج العام للدولة

ليبيا الاقتصادية

أعلنت شركة الواحة للنفط عن تحقيق معدلات عالية من الإنتاج بلغت نسبة 25% من إجمالي الإنتاج العام للدولة، مشيرة إلى بلوغ نسبة صادراتها أكثر من 27% وهي أعلى نسبة في موانئ التصدير

وأوضحت الشركة خلال الاجتماع السنوي مع الإدارات المختلفة برئاسة رئيس مؤسسة النفط فرحات بن قدارة أنها نفذت 83% من برامج الحفر التطويري بالإضافة إلى 25% من الحفر الاستكشافي

وبدوره أشاد بن قدارة بما تحقق الشركة من أهداف ساهمت في الرفع من القدرة الإنتاجية بفضل جهود عامليها، كما طالب لجنة إدارة الشركة بالاهتمام ببرامج المحافظة على البيئة وبرامج البنية التحتية من مرافق وسكن العاملين بمختلف الحقول النفطية مؤكداً مواصلة تقديم الدعم للشركة للمساهمة في الرفع من القدرة الإنتاجية.