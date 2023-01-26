تواصل تنفيذ المرحلة الخامسة لمشروع توسعة طريق عين زارة وادي الربيع

تواصل شركة الأشغال العامة طرابلس وبالمحاصصة مع شركة أشغال تونس، اليوم الخميس 26 يناير 2023، أعمال المرحلة الخامسة لمشروع توسعة وإعادة رصف طريق عين زارة وادي الربيع من جزيرة القرقني إلى مابعد مثلث النادي الدبلوماسي تحديدا أمام مسجد السيدة عائشة، بعرض 12متر لكل اتجاه، حيث تم تنفيذ اسفلت الطبقة الأولى للطريق بالإتجاه الثاني، والإنتهاء من أعمال البنية التحتية، وتصريف مياه الأمطار والصرف الصحي ومياه الشرب وأعمال شركة البريد .

وأكدت الشركة أنه جاري حالياً أعمال تركيب بردورة جانبية للطريق بالقرب من المسجد، و الإنتهاء من تنفيذ الحاجز الخرساني بمنتصف الطريق نوع نيوجرسي، بالإضافة لتنفيذ رجوع وسط الحاجز الخرساني للرجوع حرف U امام مسجد السيدة عائشة.