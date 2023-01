اجتمع نائب رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية “علي القطراني” اليوم الخميس مع وفد مركز السلام للحوار الإنساني ، والذي ضم مدير منطقة شمال افريقيا والشرق الأوسط “ريمان غرانجان” ومدير برنامج ليبيا “فيلكس توزا” ومستشارة الوساطة والدمج ومندوبة المركز في المنطقة الشرقية بليبيا “نهاد شبارو” والمستشار القانوني بالمركز “محمد جغلالي” المستشار الأول لمركز الحوار الإنساني “امية الصديق” بحضور وزير الإستثمار بالحكومة الليبية “علي السعيدي”والمستشار عن مجلس الأمن القومي الليبي “محمد المصباحي”.

وأشار “القطراني” بأن الحكومة الليبية قد انبثقت من حوار ليبي – ليبي وأعطيت لها الثقة من مجلس النواب الجهة التشريعية الوحيدة في البلاد حسب تعبيره، مؤكدًا أنها عكفت علي تنفيذ انتخابات المجالس البلدية ، وقد قامت بتأسيس اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية في أجواء يسودها الأمن والأمان بفضل القيادة العامة للجيش الليبي والأجهزة الأمنية الاخري.

وأشاد “القطراني” بالجهود التي بذلها مركز السلام في تقريب وجهات النظر بين الأطراف السياسية في البلاد، بهدف الوصول لحل للأزمة الليبية والتي تصب في مصلحة الدولة الليبية

ومن جانبه أوضح “السعيدي” بجهود المركز ودوره فى إتجاه التواصل مع كافة الأطراف لتقريب وجهات النظر ، لافتًا إلى أن الحكومة الليبية تفتح المجال للحوار مع كل من يساهم في تقديم المساعدة والمشورة لحل الأزمة الراهنة والخروج منها للوصول للمصالحة الوطنية الشاملة .

The post “القطراني” يجتمع مع وفد مركز السلام للحوار الإنساني appeared first on قناة تبادل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا