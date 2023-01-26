اقتصاد

استئناف الإنتاج من حقل المبروك قريبا

تم النشر منذُ 13 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة ليبيا الاقتصادية
مصدر الخبر / قناة ليبيا الاقتصادية

ليبيا الاقتصادية

أكد رئيس لجنة إدارة شركة مبروك للعمليات النفطية عبد الباسط الرفاعي، أن الشركة تسعى لاستئناف الإنتاج من حقل المبروك النفطي خلال الفترة المقبلة لافتاً إلى أن الشركة نفذت ما نسبته 43% من برامج صيانة الآبار العام الماضي

جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية لاستعراض نشاط الشركة السنوي، برئاسة رئيس مؤسسة النفط فرحات بن قدارة، حيث ناقش المجتمعون الأعمال المنجزة خلال العام الماضي وخطط الشركة والميزانية المقترحة للعام الحالي، كما استعرض المجتمعون أبرز الأعمال التي قامت بها الشركة من استكمال العمرة السنوية المتكاملة لحقل الجرف، بالإضافة إلى تطوير خزان فروة، فضلاً عن المساعي الحثيثة في خطط تطوير الحقول وزيادة الإنتاج.

الوسوم

أخبار ليبيا الحقول النفطية الشركات النفطية شركة مبروك للعمليات النفطية ليبيا ليبيا الاقتصادية

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا

عن مصدر الخبر

قناة ليبيا الاقتصادية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك