استئناف الإنتاج من حقل المبروك قريبا

ليبيا الاقتصادية

أكد رئيس لجنة إدارة شركة مبروك للعمليات النفطية عبد الباسط الرفاعي، أن الشركة تسعى لاستئناف الإنتاج من حقل المبروك النفطي خلال الفترة المقبلة لافتاً إلى أن الشركة نفذت ما نسبته 43% من برامج صيانة الآبار العام الماضي

جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية لاستعراض نشاط الشركة السنوي، برئاسة رئيس مؤسسة النفط فرحات بن قدارة، حيث ناقش المجتمعون الأعمال المنجزة خلال العام الماضي وخطط الشركة والميزانية المقترحة للعام الحالي، كما استعرض المجتمعون أبرز الأعمال التي قامت بها الشركة من استكمال العمرة السنوية المتكاملة لحقل الجرف، بالإضافة إلى تطوير خزان فروة، فضلاً عن المساعي الحثيثة في خطط تطوير الحقول وزيادة الإنتاج.