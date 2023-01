“باشاغا” يناقش مع وزير العدل بحكومته المشاكل التي تواجه القطاع في ليبيا

ناقش رئيس الحكومة الليبية “فتحي باشاغا ” بديوان رئاسة الوزراء بمدينة سرت، اليوم الخميس ، مع وزير العدل “خالد مسعود” المشاكل التي تواجه قطاع العدل في ليبيا، كذلك سير عمل الوزارة وتنظيمها وسعيها لتطبيق القانون وتنفيذه وفق اللوائح المتبعة .

وأكد “باشاغا” على دعم الحكومة لوزارة العدل لما تشكله من أهمية بالغة وللمسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتقها.

