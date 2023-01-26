الأعلى الدولة يعلن عن انتهاء عملية فرز الملفات الخاصة بالمناصب المنوط بها المجلس

طرابلس 26 يناير 2023 (وال)- أعلنت لجنة قبول وفرز المترشحين لتولي المناصب القيادية بالوظائف السيادية الخميس، عن انتهاء عملية فرز الملفات الخاصة بالمناصب المنوط بها المجلس الأعلى للدولة.

وذكر المكتب الإعلامي لمجلس الأعلى الدولة – عبر موقع فيسبوك – أن المناصب المنوطة بها المجلس هي :

1. ديوان المحاسبة

2. رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات

3. نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي

4. وكيل هيئة الرقابة الإدارية

5. وكيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد

هذا ونشر المكتب الإعلامي قوائم تحوي أسماء السادة المترشحين الذين تنطبق عليهم شروط الترشح، مطالبة في الوقت ذاته منهم بتسليم تسجيل مرئي بجودة جيدة يتضمن التعريف الشخصي والسيرة المهنية، ورؤيتهم في تطوير المؤسسة للمنصب المستهدف، وبرنامج عمله لمدة (5 إلى 10 ) دقائق، وفي موعد أقصاه نهاية دوام يوم الأحد القادم الموافق 29 يناير 2023م، بمقر ديوان المجلس الأعلى للدولة على تمام الساعة 15:30 أو عن طريق البريد الخاص باللجنة: [email protected]

وأشار المكتب إلى أنه سيتم استبعاد أي مترشح لم يقدم التسجيل المطلوب، كما لا يشمل هذا الإعلان من سبق له تقديم تسجيل مرئي للمجلس. (وال) إ م

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال