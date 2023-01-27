الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على شركات مرتبطة ب “فاغنر” لنقلها معدات إلى ليبيا

فرضت السلطات الأمريكية عقوبات على عدد من الأفراد والشركات المرتبطين بشركة” فاغنر” العسكرية الروسية الخاصة.

جاء ذلك في بيان صدر يوم الخميس عن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ذكر فيه : تفرض الولايات المتحدة عقوبات على الأفراد والشركات المرتبطة ب” مجموعة فاغنر” شبه العسكرية الروسية وزعيمها يفغيني بريغوزين .

وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية مجددا عن فرض عقوبات ضد مجموعة فاغنر باعتبارها كيانا أجنبيا يعمل كمنظمة

إجرامية خطيرة عابرة للحدود .

كما أن تتهم السلطات الأمريكية فاغنر بالقيام بأنشطة مزعزعة للاستقرار في أوكرانيا وجمهورية إفريقيا الوسطى ومالي وفرضت قيودا ضد الشركات والأفراد المرتبطين بالجماعة .

ومن بين الشركات التي طالتها العقوبات الأمريكية شركتي “تيرا تيك” و”بارل” الروسيتين وشركة “تشانغشا” الصينية لأبحاث علوم وتكنولوجيا الفضاء بالإضافة للشركة التابعة لها “سبيسيتي لوكسمبورغ” والتي تزعم واشنطن أنها توفر صور الأقمار الصناعية للمجموعة .

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