الأرصاد: أجواء باردة في عموم البلاد وفرصة لسقوط الأمطار على مناطق الشمال

ليبيا الاقتصادية

قال المركز الوطني للأرصاد الجوية إنه من المتوقع أن تسود البلاد أجواء باردة، وتتراوح درجات الحرارة العظمى بين (12-17)مْ, وتكون منخفضة أثناء الليل والصباح الباكر خاصة على المناطق الجبلية والصحراوية، بينما تتجاوز معدلاتها الفصلية لهذا الشهر على مناطق الجنوب الشرقي حيث تصل إلى(28)مْ على الكفرة، كما تتكاثر السحب من حين لآخر على مناطق الشمال ويتخللها سقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق، ومن المتوقع أن تكون الفرصة جيدة لسقوط الامطار من مساء يوم الإثنين.

حالة الطقس في راس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

تتكاثر السحب من حين لآخر على بعض المناطق الساحلية مع احتمال سقوط أمطار متفرقة، والرياح غربية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً على بعض مناطق الساحل، ودرجات الحرارة العظمى بين (12-16)مْ على اغلب المناطق.

حالة الطقس في الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد-الواحات:-

السماء قليلة السحب تتكاثر أحياناً مع احتمال سقوط أمطار متفرقة، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة العظمى بين (15-20)مْ.

حالة الطقس في الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

السماء صافية إلى قليلة السحب، الرياح شمالية غربية إلى متغيرة الاتجاه معتدلة إلى خفيفة السرعة، ودرجات الحرارة العظمى بين (15- 18)مْ.

حالة الطقس في السرير-تازربو-الكفرة:-

السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة العظمى بين (23-28)مْ.