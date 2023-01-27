تراجع أسعار الذهب في السوق الليبي اليوم الجمعة 27 يناير 2023

فيما يلي اخر تحديث لأسعار الذهب والفضة في العاصمة طرابلس (اليوم الخميس) 2023/01/27م وتشمل الكسر والجديد والمستعمل و المسبوك:
سعر آونصة الذهب اليوم:
آونصة الذهب ب1925.4 $
اسعار كسر الذهب اليوم :
▪️كسر ذهب 18 ب231.50 دينار ليبي
▪️كسر ذهب 21 ب270.08 دينار ليبي
▪️كسر ذهب 22 ب282.94 دينار ليبي
▪️كسر ذهب 24 ب308.66 دينار ليبي
▪️ليرة ذهب عيار 21 وزن 8 جرام
ب2160 دينار ليبي
سعر الذهب المستعمل :
▪️ذهب مستعمل 18 – شراء:
ب255 ~270 دينار ليبي
▪️ذهب مستعمل 21
ب 290 ~310 LYD
سعر الذهب الجديد:
▪️ذهب جديد 18
ب290 ~310 دينار
▪️ذهب جديد 21
ب320 ~340 LYD
سعر كسر الفضة:
▪️فضة كسر ب2.75 ~3.10 دينار ليبي
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