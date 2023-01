وزير النفط: ليبيا بحاجة إلى مزيد من الغاز لتغطّي احتياجاتها

قال وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية “محمد عون”، إن ليبيا بحاجة إلى مزيد من “الغاز” لتمويل الدولة وتشغيل محطات الكهرباء.

عون وفي مقابلة مع وكالة “سبوتنيك” أضاف أن ليبيا تخطط للتعاقد مع شركات أجنبية للتنقيب عن النفط في عدة مناطق اعتمادا على شروط تنافسية، ونجاح الشركات المساهمة للحصول على قطعة استكشافية.

وعن تصدير الغاز أوضح عون أن ليبيا تصدر حوالي 300 مليون قدم مكعب من الغاز لإيطاليا يوميا، مشيرا إلى أن بلاده دعت بعض شركات النفط الروسية للعودة للعمل في الاستكشاف في ليبيا

المصدر: وكالة سبوتنيك

