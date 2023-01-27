النفط يصعد بدعم من بيانات اقتصادية أمريكية قوية

ليبيا الاقتصادية

صعدت أسعار النفط على نحو طفيف اليوم مواصلة مكاسبها لثاني جلسة على التوالي بدعم من بيانات اقتصادية أمريكية قوية وتصاعد آمال انتعاش الطلب بعد إعادة فتح الاقتصاد الصيني.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 30 سنتا أو 0.3 % لتصل إلى 87.66 دولاراً للبرميل، كما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 21 سنتا أو 0.3 % لتصل إلى 81.22 دولاراً للبرميل.

ويعطي تحسن بيانات الناتج المحلي الإجمالي والتضخم في الولايات المتحدة بارقة أمل في أن الفيدرالي الأمريكي قد يبطئ وتيرة رفع أسعار الفائدة، مما يقلل الخوف من تقلص النشاط الاقتصادي وما يترتب على ذلك بخصوص الطلب على النفط.