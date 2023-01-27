الدولار يتجه لتكبد ثالث خسارة أسبوعية على التوالي

ليبيا الاقتصادية

تراجع الدولار مقابل الين الياباني مع مراهنة المتعاملون على أن تشديد بنك اليابان سياسته النقدية لا يزال وشيكا، كما انخفض الدولار ليقترب من أدنى مستوى في تسعة أشهر مقابل اليورو، وسط توقعات في السوق بأن البنك المركزي الأوروبي سيعلن في الأسبوع المقبل عن رفع الفائدة بنسبة تصل إلى مثلي معدل رفع الفائدة البنك المركزي الأميركي.

وهبط الدولار 0.43 بالمئة إلى 129.65 ين في المعاملات المبكرة، بعد بيانات كشفت أن تضخم أسعار المستهلكين في اليابان تسارع ليقترب من أعلى مستوى في 42 عاما هذا الشهر، مما يكثف الضغوط على بنك اليابان للابتعاد عن التحفيزات.

وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة الأميركية مقابل ست عملات رئيسية منها اليورو والين والجنيه الإسترليني، 0.04 بالمئة إلى 101.70 ليصبح على مسار الانخفاض بنسبة 0.28 بالمئة خلال الأسبوع. وسيكون هذا ثالث تراجع أسبوعي له على التوالي.