“بلومبيرغ”: الوطنية للنفط ستوقع اتفاقا مع “إيني” لاستثمار 8 مليارات دولار في استخراج الغاز الطبيعي

قال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة إن المؤسسة تتوقع توقيع اتفاق لاستثمار 8 مليارات دولار مع شركة “إيني” الإيطالية لاستخراج الغاز الطبيعي

وأضاف بن قدارة في حوار مع وكالة بلومبيرغ الأمريكية إن الحقلين اللذين ستستثمر فيهما إيني سيستغرق تطويرهما نحو ثلاثة أعوام ونصف العام.

وأوضح بن قدارة أن احتياطيات الحقلين تقدر بستة تريليونات قدم مكعبة ويجب أن يكونوا قادرين على الضخ بمعدل 850 مليون قدم مكعبة يوميا لمدة 25 عاما

وأشار بن قدارة إلى أن المؤسسة تتفاوض مع شركات أخرى بشأن استثمارات في الخزانات والبنية التحتية للطاقة مثل خطوط أنابيب النفط.

وأكد بن قدارة على أن الإغلاق المتكرر لحقول النفط والموانئ قد انتهى لأن الجميع مقتنع الآن بأنه لا فائدة من عملية الإغلاق

يشار إلى أن وكالة نوفا الإيطالية قد كشفت عن زيارة مرتقبة لرئيسة الحكومة الإيطالية لطرابلس غد السبت لتوقيع اتفاق نفطي بين المؤسسة الوطنية للنفط وإيني الإيطالية