وزير الاقتصاد يبحث مع وزيرة التجارة التونسية تنظيم حركة السلع

اتفق وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج مع وزيرة التجارة وتنمية الصادرات “كلثوم بن رجب” بجمهورية تونس، على وضع استراتيجية مشتركة فيما يخص الأمن الغذائي والدوائي.

ووفق وزارة الاقتصاد والتجارة، فقد بحث الوزيران التحضيرات لانعقاد اللجنة المشتركة العليا بين البلدين، وآلية تنظيم حركة السلع لرفع مستوى الصادرات.

وبحسب الوزارة فقد جرى متابعة ما اتفق عليه بين وزير الاقتصاد والتجارة ووزيرة التجارة وتنمية الصادرات التونسية في 16 نوفمبر 2022.

واستعرض اللقاء تسهيل حركة رجال الأعمال وسُبل تذليل العراقيل التي تواجه المستثمرين والتواصل المباشر لحلحلة مشاكل والصعوبات التي تواجه رجال الأعمال بالبلدين.

المصدر: وزارة الاقتصاد والتجارة

