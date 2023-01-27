مفتشو الرقابة على الأغذية يقومون بجولة على المطاعم بسبها

سبها 27 يناير 2023 م ( وال )- أعلن مركز الرقابة على الأغدية والأدوية أن مفتشي المركز مكتب سبها، قاموا بجولة تفتيشية استهدفت المطاعم بمحلة القرضة منها مطعم الأندلس، وذلك للتأكد من مدي مطابقته لكافة الاشتراطات الصحية.

وذكر المركز أن المفتشين لاحظوا خلال الجولة أن النظافة العامة غير جيدة و عدم الاهتمام بالزي الخاص للعاملين، ووجود فتحة الصرف الصحي مفتوحة داخل المطعم وعدم فصل غرفة العمال عن صالة التحضير، ووجود خضروات موضوعة على الأرضية، ووجود سجائر ملقاه على الأرض داخل صالة التحضير، إضافة إلى وجود تشققات في الجدران ووجود ذباب داخل المطعم.

وأكد المركز عبر صفحته على فيسبوك أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالخصوص. (وال)

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال