«بن قدارة»: سنوقع غدا اتفاقية مع إيني لاستثمار 8 مليار دينار

توقّع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة توقيع المؤسسة لمزيد من الصفقات مع الشركات الأجنبية، بعد موافقة إيني الإيطالية على استثمار 8 مليارات دولار لاستخراج الغاز في ليبيا.

وفي مقابلة مع بلومبيرغ قال بن قدارة إنّ قطاع الطاقة في ليبيا لم يشهد استثمارًا بهذا الحجم منذ أكثر من ربع قرن، وأنّ هذا الاستثمار يعدّ رسالة واضحة إلى مجتمع الأعمال الدولي بأنّ ليبيا اجتازت مرحلة المخاطر السياسية.

وأشار بن قدارة إلى وجود مفاوضات مع شركات أخرى بشأن استثمارات في الخزّانات والبنية التحتية للطاقة مثل خطوط أنابيب النفط.

وذكر بن قدارة أنّ المؤسسة ستوقع غدا السبت مع شركة إيني اتفاقا في طرابلس لتطوير حقلي غاز قبالة الساحل الغربي لليبيا، وسيستغرقان لتطويرهما نحو 3 سنوات ونصف، وتقدر احتياطياتهما من الغاز بـ 6 تريليونات قدم مكعبة.

وتابع بن قدارة أنّ ليبيا ستكون قادرة على الضخ بمعدل 850 مليون قدم مكعبة يوميا من الحقلين لمدة 25 عاما، وأنّ معظم شركات الخدمات النفطية عادت إلى الحقول، والوضع الأمني مستقر فيها.

