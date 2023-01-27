اخر اسعـار الدولار واليـورو والـذهب مقابـل الدينـار الليـبي اليوم الجمـعة

نستعرض لكم عبر المشهد الليبي ومن خلال التعاملات أسعار صرف الدولار و العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الجمعة 27 يناير 2022 وفقا للأرقام الواردة عن تعاملات السوق السوداء ..

أسعار نهاية التعاملات 🎯

سعر الدولار في البنك المركزي 🏛️

ب4.7646 دينار

الدولار 🇺🇲

ب5.0850 ~5.0825 دينار

اليورو 🇪🇺

ب5.4700 ~5.4400 دينار

الباوند

ب6.17 دينار

الدينار التونسي 🇹🇳

620 ~660

تحويل دولار لتركيا 🇹🇷🇺🇲

ب5.0750 ~5.0725 دينار

آونصة الذهب ب1929.5 $

▪️كسر ذهب 18 ب231.50 دينار

▪️كسر ذهب 21 ب270.08 دينار

▪️كسر ذهب 22 ب282.94 دينار

▪️كسر ذهب 24 ب308.66 دينار

▪️ليرة ذهب عيار 21 وزن 8 جرام

ب2160 دينار

فضة كسر ب2.75 ~3.10 دينار