اخر اسعـار الدولار واليـورو والـذهب مقابـل الدينـار الليـبي اليوم الجمـعة

نستعرض لكم عبر المشهد الليبي ومن خلال التعاملات أسعار صرف الدولار و العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الجمعة 27 يناير 2022 وفقا للأرقام الواردة عن تعاملات السوق السوداء ..
أسعار نهاية التعاملات 🎯
سعر الدولار في البنك المركزي 🏛️
ب4.7646 دينار
الدولار 🇺🇲
ب5.0850 ~5.0825 دينار
اليورو 🇪🇺
ب5.4700 ~5.4400 دينار
الباوند
ب6.17 دينار
الدينار التونسي 🇹🇳
620 ~660
تحويل دولار لتركيا 🇹🇷🇺🇲
ب5.0750 ~5.0725 دينار
آونصة الذهب ب1929.5 $
▪️كسر ذهب 18 ب231.50 دينار
▪️كسر ذهب 21 ب270.08 دينار
▪️كسر ذهب 22 ب282.94 دينار
▪️كسر ذهب 24 ب308.66 دينار
▪️ليرة ذهب عيار 21 وزن 8 جرام
ب2160 دينار
فضة كسر ب2.75 ~3.10 دينار
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