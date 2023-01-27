وزيرا الاقتصاد في ليبيا وتونس يتفقان على استراتيجية مشتركة للأمن الغذائي والدوائي

التقى وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، اليوم الجمعة 27 يناير 2023 مع وزيرة التجارة وتنمية الصادرات التونسية كلثوم بن رجب، لمناقشة اجتماع اللجنة التحضرية لانعقاد اللجنة المشتركة العليا بحكومة الوحدة الوطنية مع تونس،ومتابعة ما تم الإتفاق عليه بين الوزارتين.

كما بحث الوزيران آلية تنظيم حركة السلع بين البلدين وذلك لرفع مستوى الصادرات و تسهيل حركة أصحاب الأعمال، وسُبل تذليل العراقيل التي تواجه المستثمرين بالبلدين،والاتفاق كما على وضع استراتيجية مشتركة تخص الأمن الغذائي والدوائي .