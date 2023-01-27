وزير الاقتصاد والتجارة يلتقي بوزير التجارة وتنمية الصادرات بالجمهورية تونس

اجتمع وزير الاقتصاد والتجارة “محمد الحويج” اليوم الجمعة مع وزيرة التجارة وتنمية الصادرات “كلثوم بن رجب” بجمهورية تونس.

جاء ذلك في إطار التحضير لاجتماع اللجنة التحضرية لانعقاد اللجنة المشتركة العليا بحكومة الوحدة الوطنية بين دولة ليبيا وجمهورية تونس.

حيث تم متابعة ما تم الإتفاق عليه بين وزير الاقتصاد والتجارة و وزيرة التجارة وتنمية الصادرات تونس بمحضر الاجتماع في نوفمبر الماضي

كما تم استعرض آلية تنظيم حركة السلع بين البلدين وذلك لرفع مستوى الصادرات وتسهيل حركة رجال الأعمال وسُبل تذليل العراقيل التي تواجه المستثمرين والتواصل المباشر لحلحلة مشاكل والصعوبات التي تواجه رجال الأعمال بالبلدين.

وتم الاتفاق على وضع استراتيجية مشتركة فيما يخص الأمن الغذائي والدوائي.

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