شركة الحديد والصلب تعلن عن تخفيض يتراوح بين 3 إلى 5% عن بعض منتجاتها

أعلنت الشركة الليبية للحديد والصلب، أمس الخميس 26 يناير 2023،عن تخفيض أسعار بعض من منتجاتها، بنسبة 3% على بعض المنتجات الطولية، وتخفيض ‎%5 على بعض أنواع المنتجات المسطحة.

و الشركة في بيان لها أن سعر الجملة لحديد تسليح الأسياخ بجميع انواعها هو 3580 آلاف دينار للطن، وسعر القطاعي 3600 آلاف دينار للطن، وسعر حديد التسليح القضبان المخزنة بالساحة الخارجية للجملة 3300 آلاف دينار للطن، وللقطاعي 3320 آلاف دينار للطن، كما طال التخفيض، أسلاك مصنع طرابلس، واللفات المدرفلة على البارد المعالجة، و غير المعالجة حراريا، حيث تتراوح الأسعار من 3680 وحتي 4020 دينار للطن الواحد.