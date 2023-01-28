أجواء شتوية باردة وأمطار متفرقة على الساحل

ليبيا الاقتصادية

قال المركز الوطني للأرصاد الجوية إن الأجواء تبقى شتوية باردة على معظم أنحاء البلاد مع تكاثر السحب من مساء غد على بعض مناطق الساحل، يتخللها هطول أمطار متفرقة، ومن المتوقع أن تكون جيدة الإثنين على أغلب مناطق الشمال، خاصة الساحلية.

حالة الطقس في راس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة:

السماء قليلة السحب تتكاثر من مساء الغد على بعض المناطق الساحلية يتخللها سقوط أمطار متفرقة، ومن المتوقع ان تكون جيدة يوم الإثنين على أغلب المناطق، خاصة المناطق الساحلية قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية وسقوط حبات البرد التبروري، والرياح جنوبية غربية إلى غربية فمتغيرة الاتجاه، معتدلة السرعة تنشط أحيانا على بعض مناطق الساحل، ودرجات الحرارة العظمى بين 10 و16 درجة مئوية.

حالة الطقس في الخليج – سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات:

السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا مع احتمال سقوط أمطار متفرقة على بعض مرتفعات الجبل الأخضر، ومن المتوقع ان تكون جيدة يوم الإثنين على بعض المناطق خاصة على المنطقة الممتدة من سهل بنغازي – المرج – مرتفعات الجبل الأخضر، قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية واحتمال سقوط حبات البرد التبروري، والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة تتحول يوم الغد إلى شمالية غربية، ودرجات الحرارة العظمى بين 14 و19 درجة مئوية.

حالة الطقس في الجفرة – سبها – غـات – غدامس – الحمادة:

السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، والرياح شمالية إلى شمالية غربية معتدلة إلى خفيفة السرعة، ودرجات الحرارة العظمى بين 15 و19 درجة مئوية.

حالة الطقس في السرير – تازربو – الكفرة:

السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا على الكفرة مما يتسبب في إثارة بعض الأتربة، ودرجات الحرارة العظمى بين 23 و29 درجة مئوية وتسجل تراجعا يوم الإثنين على أغلب المناطق.