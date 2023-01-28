بنك ABC يتحصل على لقب أفضل بنك لتمويل التجارة الدولية في منطقة الشرق الأوسط لعام 2023

حصل بنك ABC، أحد البنوك الدولية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، على جائزة “أفضل بنك لتمويل التجارة الدولية في منطقة الشرق الأوسط”، من مجلة غلوبال فاينانس، وذلك في حفل جوائز أفضل البنوك لتمويل التجارة في العالم لعام 2023، والذي أقيم في لندن بتاريخ 25 يناير.

وتُعتبر هذه الجائزة شهادة على المكانة الرائدة التي يحظى بها البنك بصفته الشريك المفضل لتمويل التجارة الدولية والتزامه بتقديم حلول تجارية مبتكرة تعزز خدمته للعملاء مدعوماً بأحدث التكنولوجيا الرقمية.

وقد اختارت هيئة تحرير مجلة غلوبال فاينانس الفائز بناءً على مدخلات البنوك ومقدمي الحلول المالية الآخرين من قائمة تضم أكثر من 100 دولة حول العالم، بالإضافة إلى المدخلات من محللي الصناعة وخبراء التكنولوجيا والمسؤولين التنفيذيين في الشركات وخبراء التكنولوجيا. وقد شمل التقييم الصارم عروض المنتجات والابتكار وتجربة العملاء والجهود الكلية لاستشراف آفاق الأعمال في المستقبل.

وبمناسبة هذا الفوز، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك ABC بالوكالة، السيد/ صائل الوعري: “يشرفنا الفوز بهذه الجائزة من مجلة غلوبال فاينانس المرموقة. إن حصولنا على هذه الجائزة لإشادة برؤية بنك ABC واستراتيجيتنا للتحول الرقمي الموجهة نحو بناء منصة اقوى تحقق زيادة نوعية في حجم العمليات التجارية لتصبح أكثر ملاءمة واستجابة لاحتياجات عملائنا. أود أن اغتنم هذه الفرصة لأشكر فريق عملنا المتفاني على تميزهم المستمر.”

ومن ناحيته، قال مؤسس ومدير تحرير مجلة غلوبال فاينانس، السيد جوزيف د. جيارابوتو: “لطالما دعم بنك ABC تدفق التجارة والاستثمار بين منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ودول العالم. من المرتقب أن يحدث اندماج بنك بلوم مصر مع بنك ABC مصر تحول كبيراً في تمويل التجارة في أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الحيوية والهامة. لقد ساعدت نقاط القوة المتمثلة في فتح حسابات التمويل والتجارة المستندية وخطابات الاعتماد الاحتياطية والضمانات بنك ABC على أن يصبح مركز نفوذ لتمويل التجارة وسلسلة التوريد في المنطقة”.

وقد أضاف السيد جيارابوتو:”تم تعزيز ذلك الأمر بشكل أكبر عبر الاستثمارات التكنولوجية التي تتضمن مبادرة التحول السحابي الرئيسية والعملية الرقمية لفتح حساب للشركات وطرح منصتي التجارة المستندية وتمويل سلسلة التزويد”.

وقد نجح بنك ABC على مدار العام الماضي في الحفاظ على أدائه التجاري القوي عبر مقره الرئيسي في البحرين. وقد تطلب ذلك تدعيم أعمال خطابات الاعتماد الاحتياطية والضمانات، مع الحفاظ على حصة سوقية كبيرة في أعمال الصادرات الأساسية وزيادة الاختراق في مجال تمويل فتح الحساب في دول مجلس التعاون الخليجي. وفي المقابل، واصل البنك في نشر الموارد بهدف رقمنة النطاق الكامل لمنتجات وخدمات المعاملات المصرفية الدولية عبر إدارة النقد والتجارة، مما أدى إلى إطلاق الواجهة الأمامية لمنصة تمويل سلسلة التوريد ومنصة التجارة المستندية التي تقلل الوقت المستغرق في معالجة المعاملات إلى حد كبير، بالإضافة إلى تعزيز تجربة العميل بشكل عام.

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