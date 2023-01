انخفضت أسعار النفط عند تسوية تعاملات أمس الجمعة، حيث سجل الخام الأميركي خسائر أسبوعية بنحو 2%.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 0.9% عند 86.66 دولار للبرميل، في حين انخفضت العقود الآجلة للخام الأميركي بنسبة 1.6% مسجلة 79.68 دولار للبرميل، بحسب ما أفادت شبكة “CNBC”.

وقال جون كيلدوف الشريك في الأميركية أجين كابيتال إنه إذا استمرت الإمدادات الروسية قوية في الشهر المقبل فمن المرجح أن تواصل أسعار النفط انخفاضها، مضيفاً أن عمليات جني الأرباح قبل نهاية الأسبوع ربما تسهم أيضاً في هبوط الأسعار.

هذا وكشفت بيانات Baker Hughes إغلاق 4 منصات للتنقيب عن النفط إلى 609 منصات خلال الأسبوع الجاري.

The post أسعار النفط تُسجل خسائر أسبوعية appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا