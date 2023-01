بنك “ABC” برئاسة “الصديق الكبير” يتحصل على جائزة أفضل بنك لتمويل التجارة الدولية في منطقة الشرق الأوسط لعام 2023

تحصل بنكABC”‭ ‬” أحد‭ ‬البنوك‭ ‬الدولية‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وشمال‭ ‬إفريقيا والذي يترأس مجلس إدارته محافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير” ‬على‭ ‬جائزة ‬أفضل‭ ‬بنك‭ ‬لتمويل‭ ‬التجارة‭ ‬الدولية‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬من‭ ‬مجلة‭ ‬”غلوبال‭ ‬فاينانس”،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬حفل‭ ‬جوائز‭ ‬أفضل‭ ‬البنوك‭ ‬لتمويل‭ ‬التجارة‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬لعام‭ ‬2023،‭ ‬والذي‭ ‬أقيم‭ ‬في‭ ‬لندن الأربعاء الماضي.

واختارت هيئة تحرير مجلة “غلوبال فاينانس” بنك “ABC” من بين قائمة تضم مصارف من أكثر من 100 دولة حول العالم، وذلك بناءً على مدخلات البنوك ومقدمي الحلول المالية الآخرين، بالإضافة إلى المدخلات من محللي الصناعة وخبراء التكنولوجيا والمسؤولين التنفيذيين في الشركات وخبراء التكنولوجيا، ووفقا لعروض المنتجات والابتكار وتجربة العملاء والجهود الكلية لاستشراف آفاق الأعمال في المستقبل.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك “ABC” بالوكالة “صائل الوعري”: “يشرفنا الفوز بهذه الجائزة من مجلة غلوبال فاينانس المرموقة، وحصولنا على هذه الجائزة هو إشادة برؤية بنك ABC واستراتيجيتنا للتحول الرقمي الموجهة نحو بناء منصة أقوى تحقق زيادة نوعية في حجم العمليات التجارية لتصبح أكثر ملاءمة واستجابة لاحتياجات عملائنا”.

من جانبه قال مؤسس ومدير تحرير مجلة “غلوبال فاينانس” “جوزيف جيارابوتو”: “بنك “ABC” لطالما دعم تدفق التجارة والاستثمار بين منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ودول العالم، ومن المرتقب أن يحدث اندماج بنك بلوم مصر مع بنك ABC مصر تحولا كبيراً في تمويل التجارة في أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الحيوية والهامة” مشيرا إلى أن لقد نقاط القوة المتمثلة في فتح حسابات التمويل والتجارة المستندية وخطابات الاعتماد الاحتياطية والضمانات ساعدت بنك “ABC” على أن يصبح مركز نفوذ لتمويل التجارة وسلسلة التوريد في المنطقة.

