شبح انقطاع الكهرباء يطل برأسه على الليبيين

الوطن| رصد

تواجه مختلف مناطق ليبيا انقطاعا للتيار الكهربائي (طرح أحمال) لحوالي 3 ساعات يوميا، فيما تنقطع عن المناطق العشوائية ما يقرب من أربع ساعات.

وقال الناطق الرسمي للشركة العامة للكهرباء، وئام التائب، إن هناك صيانة لعدد من المحطات منها للوحدة الغازية الأولى في محطة مصراتة للدورة المزدوجة، والتي تصل قدرتها الإنتاجية إلى 325 ميغاواتاً، وتمت بنسبة إنجاز 90%، بالإضافة إلى محطة “الرويس” بغرب البلاد بنسبة إنجاز 60%، وكذلك محطة الخمس وغيرها.

وحول عودة انقطاعات الكهرباء مجددا وإمكانية الوصول إلى صفر طرح أحمال (قطع الكهرباء)، قال الناطق الرسمي لشركة الكهرباء: “من المبكر الحديث عن عدم وجود طرح الأحمال، والشبكة مستقرة بالمقارنة مع العام الماضي”.

وأكد المحلل الاقتصادي وئام المصراتي، أن أكثر من نصف إنتاج ليبيا من الغاز يذهب إلى الاستهلاك المحلي لتغطية الشبكة العامة للكهرباء، فضلا عن حصول الشركة على المحروقات بسعر مدعوم، ومع ذلك أزمة الكهرباء تتجدد.

وأوضح أنه مع حجم الأموال المرصودة سنويا تتجدد الأزمة، بسبب سوء إدارة المرفق العام والفساد المالي وهي معلومات ذكرت خلال تقارير ديوان المحاسبة والرقابة الإدارية وهيئة مكافحة الفساد.

وبلغ الفاقد التجاري خلال سنة 2020 وحتى منتصف عام 2021 نحو 14.6 ميغاواتاً بنسبة 37.6 % من إجمالي الطاقة المرسلة.

وتصرف ليبيا سنويا (615 مليون دولار)، لدعم الكهرباء في البلاد، وتشكو الشركة العامة للكهرباء من أن بعض محطات الطاقة الجديدة المزمع إنشاؤها تأخرت في التنفيذ بسبب عدم الاستقرار السياسي.