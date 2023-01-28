بلدي غريان يعلن الانتهاء من تركيب الأنابيب بخط مياه منطقة دنون وتنفيذ متنزه وسط المدينة

أعلن المجلس البلدي غريان أمس الجمعة 27 يناير 2023 الانتهاء من أعمال الحفر وتركيب الأنابيب بخط مياه منطقة دنون بطول 800 متر، حيث تجرى حاليا أعمال الحفر وتركيب الأنابيب بخط مياه البرج بطول 2000متر، ذلك ضمن المشروع الذي تنفذه البلدية لإيصال خطوط مياه الشرب لكافة مناطق المدينة، والمتعاقد عليه مع شركة النهر لصناعة الأنابيب بطول إجمالي يزيد عن 21 كيلو متر .

وأكد المجلس البلدي غريان استمرار أعمال تنفيذ مشروع منتزه الهادي كعبار من طرف شركة الحدائق للمقاولات، وبدء عمليات التنظيف وإزالة الركام.