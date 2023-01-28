زيارة برائحة الغاز.. الدبيبة يستقبل رئيسة الوزراء الإيطالية في طرابلس

استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة رئيس الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني والتي وصلت طرابلس اليوم السبت على رأس وفد ضم كل من وزير الداخلية والخارجية الإيطاليين وذلك لمناقشة عدة ملفات أبرزها توقيع اتفاقية غاز جديدة بين الجانبين .

وسبق أن أكد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة، أنّ المؤسسة بصدد توقيع اتفاق مع شركة “إيني” النفطية الإيطالية بقيمة 8 مليار دولار، لتطوير حقلين للغاز قبالة السواحل الليبية.

وأشار رئيس المؤسسة إلى أن هذا الاتفاق وقع في العام 2008 وكان يفترض دخوله حيز التنفيذ عام 2017، لكن ذلك لم يتم ويتوقع أن يبلغ إنتاج الحقلين 850 مليون قدم مكعب من الغاز بحسب قوله.

تأتي هذه الجهود الإيطالية ضمن سعيها لإيجاد بدائل عن الغاز الروسي ، وترى شركة إيني للطاقة أن إيطاليا قادرة على زيادة وارداتها من الغاز من أفريقيا بشكل كبير ونقل بعض الإمدادات إلى شمال أوروبا إذا عززت بنيتها التحتية في السنوات القليلة المقبلة.