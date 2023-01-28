بحث وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية “خالد المبروك” مع رئيس جمهورية السنغال “ماكي سال” تحقيق الأمن الغذائي في إفريقيا بدعم العلاقات الثنائية بين البلدين.

جاء ذلك هامش قمة داكار (2) التي انعقدت تحت شعار “الأمن الغذائي في أفريقيا والسيادة الغذائية”، والتي يشارك فيها الوزير بصفته محافظ دولة ليبيا في مجموعة البنك الإفريقي للتنمية.

ووفق وزارة المالية، فقد بحث الوزير مع الرئيس السنغالي تفعيل الاستثمارات الليبية في دولة السنغال واستقطاب استثمارات ليبية جديدة في مجال العقاري والزراعي وصيد الأسماك والصناعات الغذائية.

كما بحث وزير المالية مع رئيس جمهورية موريتانيا محمد ولد الغزواني، ملف تسوية الديون المستحقة لدولة ليبيا على جمهورية موريتانيا.

وناقش الطرفان السُبل الكفيلة بدعم العلاقات الثنائية بين البلدين، وتحقيق الأمن الغذائي في دول اتحاد المغرب العربي.

من جانب آخر بحث وزير المالية مع رئيس جمهورية زمبابوي “ايميرسون منجاجاوا” موضوع تحقيق الأمن الغذائي في القارة الإفريقية وسبل تعزيز العلاقات بين البلدين الإفريقيين بحسب ماذكرت وزارة المالية في بيان مقتضب.

المصدر: وزارة المالية

The post في قمة “داكار2”.. ديون ليبيا وملفات أخرى على طاولة وزير المالية و3 رؤساء أفارقة appeared first on ليبيا الأحرار.

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