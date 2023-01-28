بن قدارة: الاتفاقية مع “إيني” راعت جميع الظروف الاقتصادية

الوطن| رصد

جرت في طرابلس، اليوم السبت، مراسم توقيع تطوير اتفاقية استكشاف ومشاركة الإنتاج بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة “إيني” الإيطالية للنفط والغاز بشأن استكشاف وتطوير ومشاركة الإنتاج بالقطعتين البحريتين (أ) و (هـ).

وتم التوقيع بحضور رئيس الحكومة منتهية الولاية، عبدالحميد الدبيبة، ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني والوفد المرافق لها، في طرابلس.

وقال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، فرحات بن قدارة، في مؤتمر صحفي، إن اتفاقية اليوم جاءت بناء على مفاوضات منصفة للطرفين.

وأكد بن قدارة أن المؤسسة الوطنية للنفط، حافظت منذ إنشائها عام 1970، على دورها في دعم الاقتصاد القومي من خلال تطوير الاحتياطيات النفطية واستغلالها لتحقيق أفضل العوائد.

ولفت بن قدارة إلى أن توقيع هذه الاتفاقية إشارة واضحة إلى أن قطاع النفط في ليبيا خالٍ من المخاطر وفي طريقه إلى النهوض للمنافسة من جديد.

وذكر أن الاتفاقية تعني أكثر من تطوير حقول غاز إذ تدلّ على عمق العلاقات بين دولتين جارتين في حوض البحر المتوسط، مبينا أن الاتفاقية أخذت في الحسبان جميع الظروف الاقتصادية، ونشاط دول الجوار في مجال الاكتشافات البحرية، ومخاطر استثمار مبلغ كبير، 8 مليارات دولار على 3 سنوات، وهو ما لم يشهده القطاع منذ ربع قرن.