قال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط “فرحات بن قدارة” خلال توقيع إتفاقية تعاون مع شركة إيني الإيطالية: اتفاقية اليوم تعني تطوير لحقول غاز تقترب احتياطياتها من 6 ترليون قدم مكعب وقدرة إنتاجية تصل إلى 750 مليون قدم مكعب يوميا لفترة تناهز 25 عاماً .
ومضيفاً: المؤسسة الوطنية للنفط حافظت على علاقات استراتيجية مع شركائها الدوليين حيث تساهم اليوم في تأمين مصادر الطاقة لدول الاتحاد الأوروبي.
وتابع “بن قدارة”: الاتفاقية إشارة واضحة بأن قطاع النفط في ليبيا في طريقه للنهوض من جديد للمنافسة بقوة.
وختم “بن قدارة” حديثه: رسالتنا ونحن نوقع هذه الاتفاقية هي ضرورة عودة الشركات النفطية العالمية لممارسة نشاطها بصورة سريعة وفقاً لإعلان رفع القوى القاهرة في ديسمبر من العام 2022.
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