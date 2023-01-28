قال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط “فرحات بن قدارة” خلال توقيع إتفاقية تعاون مع شركة إيني الإيطالية: اتفاقية اليوم تعني تطوير لحقول غاز تقترب احتياطياتها من 6 ترليون قدم مكعب وقدرة إنتاجية تصل إلى 750 مليون قدم مكعب يوميا لفترة تناهز 25 عاماً .

ومضيفاً: المؤسسة الوطنية للنفط حافظت على علاقات استراتيجية مع شركائها الدوليين حيث تساهم اليوم في تأمين مصادر الطاقة لدول الاتحاد الأوروبي.

وتابع “بن قدارة”: الاتفاقية إشارة واضحة بأن قطاع النفط في ليبيا في طريقه للنهوض من جديد للمنافسة بقوة.

وختم “بن قدارة” حديثه: رسالتنا ونحن نوقع هذه الاتفاقية هي ضرورة عودة الشركات النفطية العالمية لممارسة نشاطها بصورة سريعة وفقاً لإعلان رفع القوى القاهرة في ديسمبر من العام 2022.

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