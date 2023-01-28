الحويج يبحث مع وزيرة التجارة التونسية آلية تنظيم حركة السلع بين البلدين

طرابلس 28 يناير 2023 (وال) – ناقش وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة الوحدة، محمد الحويج، مع وزيرة التجارة وتنمية الصادرات التونسية كلثوم بن رجب، آلية تنظيم حركة السلع بين البلدين لرفع الصادرات وتسهيل مهمة رجال الأعمال.

جاء ذلك خلال لقاء أمس الجمعة، للإعداد لاجتماع اللجنة التحضيرية لانعقاد اللجنة المشتركة بين ليبيا وتونس، ومتابعة ما اتفق عليه في لقاء سابق بتاريخ 16 الحرث نوفمبر الماضي.

وتناول اللقاء سُبل تذليل العراقيل التي تواجه المستثمرين والتواصل المباشر لحل مشكلات وصعوبات تواجه رجال الأعمال بالبلدين، كما اتفقا على وضع استراتيجية مشتركة فيما يخص الأمن الغذائي. ( وال – طرابلس)

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