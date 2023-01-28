اجتماع لمناقشة سبل التعاون بين برنامج الغداء العالمي ووزارة الزراعة والثروة الحيوانية لتحقيق الأمن الغذائي

اجتمع وكيل وزارة الزراعة والثروة الحيوانية لشوؤن الديوان والاستصلاح الزراعي “محمد بشير التركي” ، مع سفير جمهورية تشيكيا، مديرة برنامج الغذاء العالمي في ليبيا، وبحضور عدد من الخبراء والمختصين في المجالات الزراعية المختلفة.

تناول الاجتماع مناقشة آليات التعاون المشترك في المجالات التـي يمكن التعاون فيها بين الوزارتين، وكذالك برنامج التعاون في التدريب والتأهيل لرفع الكفاءات والكوادر الوطنية في المجالات الزراعية والحيونية المختلفة، إلى جانب سبل التعاون بين برنامج الغداء العالمي ووزارة الزراعة والثروة الحيوانية لتحقيق الأمن الغذائي.

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