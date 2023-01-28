بن قدارة: تتضمن اتفاقية استكشاف إنتاج النفط والغاز مع شركة إيني استثمار بقيمة 8 مليار دولار

طرابلس 28 يناير 2023 (وال) ـ قال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط “فرحات بن قدارة” خلال توقيع اتفاقية تعاون مع شركة إيني الإيطالية: الاتفاقية تعني لنا عودة الحياة لقطاع النفط والغاز في ليبيا.

وأضاف “بن قدارة”: تطوير الاتفاقية هي الأولى من نوعها في ليبيا منذ ما يقرب من أكثر من ربع قرن، حيث تتضمن تطوير اتفاقية استكشاف ومشاركة الإنتاج في قطاع النفط والغاز الليبي.

وتابع “بن قدارة”: وتتضمن توقيع الاتفاقية الاستثمار بقيمة 8 مليار دولار خلال 3 سنوات، كما أن هذه الاتفاقية جاءت بناء على مفاوضات منصفة للطرفين.

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