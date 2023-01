“بن قدارة”: تتضمن اتفاقية استكشاف انتاج النفط والغاز مع شركة إيني استثمار بقيمة 8مليار دولار خلال 3 سنوات

قال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط “فرحات بن قدارة” اليوم السبت خلال المؤتمر الصحفي بشأن توقيع اتفاقية استكشاف الانتاج بين الوطنية للنفط وشركة إيني الايطالية للنفط والغاز، بإن تتضمن هذه الاتفاقية الاستثمار بقيمة 8 مليار دولار خلال ثلاث سنوات، وهذا الاستثمار لم يشاهده قطاع النفط في ليبيا لأكثر من ربع قرن ، وذلك بحضور رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد الدبيبة” ونظيرته الايطالية “جورجيا ميلوني” والوزراء من الجانبين الليبي والايطالي.

وأكد “بن قدارة” بأن الاتفاقية التي تم توقيعها مع شركة ايني تعد عودة الحياة للقطاع النفط والغاز في ليبيا من تطوير للحقول الغاز حيث يقترب احتياطها 6 ترليون قدم مكعب، مشيراً بأن هذه الاتفاقية إشارة واضحة الى أن قطاع النفط في البلاد يصل إلى النهوض ولتعود الشركات النفطية العالمية لممارسة نشاطها، كذلك مفاوضات الاتفاق منصف للطرفين مع مراعاة مصلحة ليبيا وشريكها الاستراتيجي إيني.

وأوضح “بن قدارة” بأن الوطنية للنفط تستغل بشكل أمثل تنمية وتطوير الاحتياطات النفطية وإدارتها لتحقيق أفضل العوائد، كما حافظت المؤسسة على العلاقات الاستراتيجبة مع شركائها الدولين بالمساهمة في تأمين مصادر الطاقة لدول الاتحاد الاوربي.

