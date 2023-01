“الدبيبة” يوضح تفاصيل ما تم توقيعه من اتفاقيات مع الحكومة الإيطالية وشركة “إيني”

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد الدبيبة” في كلمته خلال المؤتمر الصحفي مع رئيسة وزراء إيطاليا “جورجيا ميلوني” بأن الجانبين ناقشا تطوير التعاون في مجال الطاقة وجملة من التدابير في مجال الهجرة غير الشرعية.

وأضاف “الدبيبة” بأن زيارة الوفد الإيطالي رفيع المستوى اليوم إلى العاصمة طرابلس توجت بتوقيع اتفاقية استثمار الغاز بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة “إيني” الإيطالية، كما تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين وزيري خارجية البلدين بشأن دعم ليبيا بخمس زوارق مجهزة في مجال البحث والإنقاذ.

