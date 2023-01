لمدة ساعة واحدة يوميا.. “LTT” تجري صيانة مع احتمالية انقطاع للإنترنت

أعلنت شركة ليبيا للاتصالات والتقنية “Ltt” عن إجراء أعمال صيانة وتطوير على شبكة “4G”خلال الأيام القادمة.

وقال مدير مكتب الإعلام في شركة ليبيا للاتصالات والتقنية “مراد بلال” للأحرار إن أعمال الصيانة ستكون يوميا طيلة الـ5 أيام القادمة من الساعة 4 فجرا إلى 5 فجرا، قائلا إنه لا يعتبر وقتا للذروة في استخدام الانترنت.

وأشار بلال إلى احتمالية تذبذب أو انقطاع الخدمة لمدة ساعة واحدة وهي الفترة الزمنية المذكورة والمخصصة لأعمال الصيانة والتطوير.

وأضاف مدير الإعلام بشركة ليبيا للاتصالات أن أعمال الصيانة والتطوير ستستمر لمدة 5 أيام بدءا من يوم الأحد، مفيدا بأن الشبكة ستعود إلى طبيعتها عقب الانتهاء من أعمال الصيانة.

المصدر: ليبيا الأحرار

