بن قدارة: الاتفاقية الموقعة مع “إيني” قانونية ومن يرى غير ذلك فليلجأ للقضاء

قال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة، إن الاتفاقية الموقعة مع شركة “إيني” الايطالية للطاقة قانونية “ومن يرى أن عملنا غير قانوني فعليه اللجوء للقضاء”

وأضاف بن قدارة في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس شركة “إيني” الايطالية للطاقة أن الاتفاقية جاءت بعد مفاوضات حرصت فيها على مصالح الدولة الليبية ومصلحة الشريك الاستراتيجي.

وفي رده على وزير النفط بحكومة الدبيبة قال بن قدارة: يجب توجيه السؤال لوزير النفط عن سبب رفضه لهذه الاتفاقية وليس لنا في المؤسسة.

وأضح بن قدارة أن الاستثمارات الناتجة عن الاتفاقية لم يشهد لها قطاع النفط مثيلا منذ ربع قرن تقريبا وأن الاتفاقية أخذت في الحسبان جميع الظروف الاقتصادية، ونشاط دول الجوار في مجال الاكتشافات البحرية.

وأشار بن قدارة إلى أن استثمار 8 مليارات دولار على ثلاثة سنوات سيتيح فرص عمل للشباب الليبي ولشركات القطاع الخاص بكل تأكيد.

وتابع بن قدارة: لدينا اتفاق مع شركة إيني على مشروع البوري 2 لإنتاج من 50 إلى 60 ألف برميل من النفط

وتوقع بن قدارة رفع إنتاج ليبيا من الغاز إلى أكثر من 4 مليارات قدم من الغاز في فترة من 3 إلى 4 سنوات بالاستكشافات الحالية، إضافة الى عمل المؤسسة حاليا لزيادة إنتاج النفط إلى 2 مليون برميل في زمن 3 إلى 5 سنوات.