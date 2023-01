مؤسسة النفط و«إيني» الإيطالية يُوقعان اتفاقاً لإنتاج الطاقة

وقع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة، اليوم السبت، اتفاقية مع رئيس شركة “إيني” الإيطالية كلاوديو ديسكالزي، تتضمن تطوير اتفاقية استكشاف ومشاركة الإنتاج في قطاع النفط والغاز الليبي، وبقيمة استثمار تبلغ 8 مليار دولار خلال 3 سنوات.



وأعلن كلاوديو ديسكالزي، الرئيس التنفيذي لشركة “إيني” الإيطالية، التوصل إلى اتفاق فني مع المؤسسة الوطنية الليبية للنفط لتطوير احتمالات غاز كبيرة للغاية في ليبيا.

وأدلى ديسكالزي بهذه التصريحات خلال حفل التوقيع على اتفاقية تطوير الاستكشاف ومشاركة الإنتاج فيما يتعلق بحقول الغاز البحرية الليبية، الجارية في طرابلس بمناسبة زيارة بعثة الحكومة الإيطالية بقيادة رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني.

ونقلت وكالة “نوفا” الإيطالية للأنباء عن ديسكالزي قوله، إن شركة إيني والمؤسسة الوطنية الليبية للنفط تمكنتا من “التوصل إلى اتفاقية فنية واقتصادية لتطوير إمكانات غازية مهمة للغاية، والتي عند التشغيل الكامل ستوفر أكثر من 160.000 برميل من المكافئ النفطي يوميًا. وستكون قادرة على إرضاء معظم طلبات الكهرباء من ليبيا ومن الواضح أن تكون قادرة على توفير ما لا يقل عن ثلث السعة كصادرات لاحتياجات الطاقة الإيطالية”.

وأوضح أن “المشروع الذي تبلغ قيمته 8 مليارات دولار لن يطور فقط الموارد النفطية الليبية، ولكن أيضًا الموارد المهنية الليبية والشركات الليبية وأيضًا الشركات الإيطالية التي ستأتي للعمل في ليبيا لصالحنا ولأجل شركة النفط الوطنية”.

وأشار إلى أن “هذا التطور يفتح ويؤدي إلى تطورات رئيسية أخرى في مجال الطاقة في كل من الأجزاء البحرية والبرية من ليبيا. مع إمكانية مضاعفة إنتاج الغاز الحالي”.

ولفت إلى أن “الحقيقة المهمة هي أننا لن نطور الغاز فحسب، بل سنلتقط ثاني أكسيد الكربون الناتج عن هذه المنتجات وسنطور أيضًا الطاقة الشمسية. لذلك، في المستقبل، مشاريع ليس فقط لتصدير الغاز ولكن أيضًا للكهرباء إلى إيطاليا من خلال استغلال خطوط أنابيب خط أنابيب الغاز جرين ستريم”.

