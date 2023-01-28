اقتصاد عاجل

عاجل| شهود عيان يكشفون تفاصيل اقتحام متظاهري زوارة لمجمع مليتة النفطي وتخفيض ضخ الغاز لـ”إيطاليا”

تم النشر منذُ 8 دقائق
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / المشهد
مصدر الخبر / المشهد

 

#عاجل.. شهود عيان يكشفون قيام متظاهري #زوارة الذين اقتحموا في مجمع مليتة النفطي بتخفيض ضخ الغاز لـ #إيطاليا بنسبة 50٪.

– المتظاهرون في اتجاههم للسيطرة على كامل المجمع وإيقاف ضخ الغاز لإيطاليا تمامًا.

– المتظاهرون اقتحموا مُجمع #مليتة النفطي ودخلوا إلى البوابة الصناعية عقب تنازل #الدبيبة عن حصة #ليبيا لشركة #إيني الإيطالية.

– المتظاهرون اتجهوا لغرفة التحكم بالمجمع والحرس حاول منعهم عن طريق حاجز بشري بينهم و بين الغرفة.

– المتظاهرون اقتحموا غرفة خط “جرين ستريم” وطالبوا المستخدمين بايقاف الضخ لإيطاليا.

إقرأ الخبر ايضا في المصدر من >> المشهد الليبي

عن مصدر الخبر

المشهد

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك