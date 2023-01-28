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صعــود أسعــار الذهــب في السـوق الليـبي اليــوم السبـت 28 ينايــر 2023

تم النشر منذُ 10 ثواني
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مصدر الخبر / المشهد
مصدر الخبر / المشهد

فيما يلي اخر تحديث لأسعار الذهب والفضة في العاصمة طرابلس (اليوم السبت) 2023/01/28م وتشمل الكسر والجديد والمستعمل و المسبوك:

سعر آونصة الذهب اليوم:
▪️آونصة الذهب ب1926.53 $

اسعار كسر الذهب اليوم :
▪️كسر ذهب 18 ب233.00 دينار
▪️كسر ذهب 21 ب271.83 دينار
▪️كسر ذهب 22 ب284.77 دينار
▪️كسر ذهب 24 ب310.66 دينار

▪️ليرة ذهب عيار 21 وزن 8 جرام
ب2174 دينار

سعر الذهب المستعمل :

▪️ذهب مستعمل 18 – شراء:
ب255 ~270 دينار

▪️ذهب مستعمل 21
ب 290 ~310 دينار

سعر الذهب الجديد:
▪️ذهب جديد 18
ب290 ~310 دينار
▪️ذهب جديد 21
ب320 ~340 دينار

سعر كسر الفضة:
▪️فضة كسر ب2.75 ~3.10 دينار

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