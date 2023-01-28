الوطن / رصد

أعلنت شركة الخليج العربي تغيير خط البئر D- 16 التابع للمحطة 6 بحقل النافورة النفطي.

وبحسب بيان للشركة نشرته عبر صفحتها على فيسبوك كشفت ان الهدف من التغيير جاء لضمان استمرار وانسياب الانتاج نتيجة ارتفاع نسبة Scale وإغلاقه من الداخل ما أدى إلى عرقلة عملية الضخ والإنتاج بالبئر بحسب فريق من قسم صيانة الأنابيب التابع لمنسقة الصيانة.

واكدت الشركة أن قسم النقل بعمليات الحفر باشر بنقل الخط الجديد الذي تم تجهيزه في ورشة صيانة الأنابيب بالحقل إلى موقع البئر بعد أن تمت عملية القص وازالة الخط المتهالك بمسافة 100 متر حتى تبدأ عملية اللحام و التركيب ليعود البئر إلى عملية الإنتاج الفعلي بصورة صحيحة