تعرف على موعد إطلاق رحلات طرابلس- مالطا عبر طيران سماء المتوسط

كشف رئيس قسم المبيعات بشركة سماء المتوسط للطيران محمد الميلادي عن تسيير رحلات جوية إلى مالطا إبتداءا من يوم الخميس القادم 2 فبراير بواقع رحلتين اسبوعيا، وأضاف بأن الشركة ستطلق خلال شهر فبراير القادم رحلات جوية أسبوعية الي تونس وتركيا.

وقال الميلادي لتطبيق بكم الإخباري بإن الشركة تعتزم خلال النصف الأول من العام الحالي 2023 تسيير رحلات جوية أسبوعية الي بريطانيا وألمانيا وإيطاليا، مبينا بأن رحلة الشركة الي سيرت لألمانيا عبر مطار مصراته يوم الأمس الجمعة كانت رحلة عارضة لمرة واحدة فقط.

وبين بأن طائرات الشركة متحصلة على موافقة الاتحاد الأوربي بالطيران فيما يتعلق بالسلامة الجوية ، وكانت مفوضية الاتحاد الأوروبي للطيران قد أدرجت في العام 2014، 7 شركات طيران ليبية للحظر ومنعها من الطيران فوق الأجواء الاوروبية.