نحو 100 مليار ستكون من نصيب مصر.. معهد أمريكي يتحدث عن مكاسب القاهرة إذا استقرت ليبيا

قال معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى إن مصر ما زالت تشكّل عائقا كبيرا أمام إرساء الاستقرار في ليبيا من جهة دعم القاهرة حفتر ورفضها الاعتراف بحكومة الوحدة الوطنية.

وأوضح المعهد أن مصر تعمل بخلاف مصلحتها، إذ أن استقرار ليبيا، بحسب المركز، سيدر نحو 100 مليار دولار من الإيرادات على مصر وتمكين عشرات الآلاف من العمّال المصريين من العودة إلى وظائفهم عبر الحدود.

وأفاد المعهد بأنه يجب على إدارة بايدن تغيير مسار الحوار بشأن ليبيا ولفت انتباه القاهرة إلى الفوائد الاقتصادية التي تنجم عن تعزيز بناء دولة مجاورة مستقرة لا تعاني صراعا دائما.

المصدر: معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى

