أكد مصدر مطلع لقناة “تبادل” عودة خدمة البطاقات المصرفية بمصرف الجمهورية “بطاقتي؛ الصديق وإيفاء” اليوم السبت للعمل عبر خدمة نقاط البيع بعد توقفها لعدة أيام بسبب تحديث المنظومة المصرفية.

وكانت خدمة البطاقات المصرفية بمصرف الجمهورية سواء عبر الصراف الآلي أو عبر نقاط البيع قد توقفت لعدة أيام، قبل أن يعلن المصرف يوم السبت الماضي عن عودة خدمتيْ الهاتف النقال وآلات السحب الذاتي إلى العمل، واليوم عادت خدمة البطاقة عبر “نقاط البيع”.

The post عودة خدمة البطاقات المصرفية بمصرف الجمهورية للعمل عبر نقاط البيع بعد تحديث المنظومة appeared first on قناة تبادل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا