ارتفاع للدولار وتراجع اليورو..«المركزي» يعلن أسعار العملات مقابل الدينار (الاحد 29 يناير 2023)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الاحد 29 يناير 2023، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.7616 دينار، مسجلاً صعوداً طفيفاً.

وسجل متوسط سعر صرف اليورو 5.1735 دينار، والجنيه الاسترليني 5.8994 دينار، والدولار الكندي 3.5771 دينار ليبي، والليرة التركية 0.2532 دينار، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، التي تمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.2685 دينار، والدرهم الإماراتي 1.2964 دينار، والدينار التونسي 1.5523 دينار، والدرهم المغربي 0.4678 دينار ليبي.

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم للبيع والشراء ومتوسط الاسعار: