اتحاد الشركات المنسحبة يعتزم تنظيم اعتصام للمطالبة بحقوق العاملين

كشف مدير المكتب القانوني باتحاد الشركات المنسحبة صالح المنصوري عن تنظيم اعتصام للعاملين بالشركات الوطنية المنسحبة أمام مجلس الوزراء يوم الأربعاء القادم.

وقال لتطبيق بكم الإخباري يطالب عدد 17 الآلف موظف بصرف مرتباتهم بشكل دوري أسوة بالعاملين بالقطاعات الإدارية، مضيفاً بأن 70% من هذه القوى العاملة بالشركات باتت في سن التقاعد ولم يتم تسوية أوضاعها مع صندوق الضمان الاجتماعي.

يذكر بأن الحكومة كانت قد صرفت ديسمبر الماضي مرتبات ثلاثة أشهر للعاملين في الشركات الوطنية المنسحبة بقيمة 450 دينار للشهر الواحد.