شحنة زيوت خاصة تصل محطات توليد الكهرباء وأعمال صيانة تشمل عدة مدن ليبية

أعلنت الشركة العامة للكهرباء وصول شحنات زيوت خاصة بتشغيل محطات التوليد إلى ميناء طربلس البحري.

وأضافت الشركة في منشور عبر صفحتها بفيسبوك الأحد أن هذه الشحنة ستدعم أعمال العمرات الجسيمة الجاري تنفيذها حاليا في عدد من المناطق.

أعمال صيانة

كما أعلنت الشركة استكمال أعمال خط نقل الطاقة الكهربائية “العزيات – المخيلي” بمنطقة درنة تمهيدا لدخوله على الشبكة الكهربائية.

إلى جانب نقل شحنات تحمل عوازل من مخزن بور شادة بغريان، لغرض صيانة خط نقل الطاقة “درنة – التميمي” جهد 220 كيلوفولت، مشيرة إلى أن العمل جار على استكمال الأبراج المتبقية.

وانطلقت أعمال الصيانة في الشهر الأول من العام الحالي في معظم المناطق والمدن من بينها الزنتان والعمامرة ومصراتة وزليتن، وكذلك مدن الشرق ابتداء من سرت وصولا إلى مدن الجبل الأخضر “مراوة” بتعزيزها بمحطات جاهزة ومحولات توزيع مختلفة الأحجام وكوابل، كدفعة أولى لتوفير خدمة مستديمة للمواطن.

وفي الجنوب قالت الشركة إن الصيانة شملت القريات وصولا إلى مرزق وأوباري والتي شرع فيها مؤخرا في تنفيذ مشروع استكمال الخطوط الهوائية 66 كيوفولت لربط محطة “الحقن” الجاري تنفيذها بمحطة توليد أوباري الغازية.

المصدر: شركة الكهرباء

